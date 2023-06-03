أردوغان يعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة مساء اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة مساء اليوم السبت، وذلك بعد تنصيبه رئيسًا لتركيا.

وأوضح أنه كان يأمل من الأحزاب المعارضة التي خسرت الانتخابات، اتباع سياسة جديدة، إلا أنها نفس السياسة القديمة من أجل حسابات شخصية، ودائمًا يضعون الأعباء على المواطنين إثر كل فشل.

ودعا أردوغان جميع أطياف الشعب التركي للتقارب، قائلًا: "وراء كل انتخابات نمد أيدينا لكن المعارضة ترد الأيادي دون مصافحة، تعالوا لنتصالح من أجل بناء تركيا للمئوية الثانية، اليوم يوم الإخوة والتعاون والتضامن".

وأردف: "وضعنا نصب أعيننا أهدافًا جديدة، ونتعلم من أخطائنا، وسنقوم بتنفيذ وعودنا كاملة".