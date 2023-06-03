السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائي كأس الاتحاد.. اليونايتد يعدل النتيجة بهدف برونو من علامة الجزاء

اليونايتد والسيتي
اليونايتد والسيتي

نجح مانشستر يونايتد في إحراز التعادل أمام السيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقام مساء اليوم السبت.

 

وسجل هدف التعادل لليونايتد في الدقيقة 33 من علامة الجزاء، البرتغالي برونو فيرنانديز.

 

وكان السيتي تقدم مبكرًا عن طريق إلكاي جوندجان في الثانية 14.

 

 

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وسانشو يقودان الهجوم أمام السيتى فى نهائى كأس الاتحاد

 

حراسة المرمى: دي خيا

 

خط الدفاع: بيساكا، فاران، ليندلوف، شاو

 

خط الوسط: فيرنانديز، فريد، كاسيميرو، إريكسن

 

خط الهجوم: راشفورد، سانشو

 

تشكيل مانشستر سيتى.. أورتيجا يحرس المرمى والقوة الضاربة تهاجم اليونايتد

 

حراسة المرمى: أورتيجا.

 

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي.

 

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندجان.

 

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا.

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