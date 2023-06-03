السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: النصر السعودى يفاوض بيليجرينى لتولى تدريب الفريق

مانويل بيليجريني
مانويل بيليجريني

يتفاوض نادي النصر السعودي مع التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني السابق لمنتخب تشيلي، لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.


وسبق أن أقال نادي النصر الفرنسي رودي جارسيا، من منصب المدير الفني للفريق، في شهر أبريل الماضي، وعينت بدلًا منه دينكو إيليتشيتش.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية من مصادرها الخاصة فإن بيليجريني يعد من الأسماء البارزة ضمن المرشحين لتولي تدريب النصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأفادت الصحيفة أن إدارة النصر تفاضل بين عدد من الأسماء لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

مانويل بيليجريني يملك مسيرة تدريبية حافلة بدأت في عام 1988 مع فريق أونيفرسيداد دي تشيلي، وتنقل بين العديد من الأندية أبرزها ريفر بليت الأرجنتيني وفياريال الإسباني قبل أن يتولى تدريب ريال مدريد في صيف 2009 ويرحل عن النادي بعد موسم واحد، ثم تولى تدريب فرق مالاجا ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

 

ويقود بيليجريني فريق ريال بيتيس منذ صيف عام 2020 ويرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2025.

نادي النصر النصر السعودي مانويل بيليجريني بيليجريني دوري روشن السعودي

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