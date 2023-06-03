إذا كنت من محبي التشويق والإثارة.. إليك 6 روايات تصنف "خيال علمي"

يعتبر الخيال العلمي أحد الأنواع الأدبية تكون فيه القصة الخيالية مبنية على الاكتشافات العلمية التأملية والتغيرات البيئية وارتياد الفضاء والحياة على الكواكب الأخرى، ويبدع المؤلف في خلق عالم خيالي أو كون ذي طبيعة جديدة بالاستعانة بتقنيات أدبية أو نظريات علمية أو فلسفية.

وفي التقرير التالي؛ يستعرض "الدستور" 6 روايات تصنف خيال علمي يمكنك قراءتهم إذ كنت من محبيه..

ظل الأرض

في رواية "ظل الأرض" للكاتب الراحل نبيل فاروق، والصادرة عن دار دون للنشر والتوزيع لعام 2020، يحيا المهندس "عزت صابر" تجربة فريدة من نوعها تعكس طفرة تكنولوجية مخيفة، إذ تقع على مسامعنا كثيرا عبارة "ربما يحدث هذا في عالم مواز" دون أن يخطر على بال أحد إمكانية حدوث الأمر بالفعل مع إمكانية وجود ذلك العالم.

تجربة السير في عالم يوازي الأرض مع واقع مختلف حيث يوجد قائد وعمالقه يسعون لتغيير مسار الحاضر والمتسقبل.. والسؤال هنا، هل لو أتيحت لنا تجربة حقيقية لرؤية ذلك العالم الموازي فسنجده كما توقعنا ؟ وهل لنا انعكاسات حقيقية في عوالم أخرى؟ وهل نختلف نحن في عالمنا الموازي عن عاملنا الحقيقي الحالي؟ هل يظل الصالحون هنا صالحون هناك؟ والمجرمون مجرمون؟ هذا ما سنعرفه.

في ممر الفئران

كتب الدكتور الراحل أحمد خالد توفيق من قبل عن عالم كابوسي، يمتزج فيه معنى الظلام بمعاني الجهل والقهر والتخبط، و"في ممر الفئران" الصادرة عن دار الكرمة للنشر والتوزيع 2016، يقدم رواية ديستوبية مثيرة عن عالم لم يعد النور فيه من حقوق الإنسان الطبيعية، وحيث يتخبط الناس مكفوفين في ممر الفئران، وهم يجهلون أن هناك نورًا خلقه الله، وأنه كان للجميع قبل أن تحتكره فئة محظوظة. ربما كان الخلاص ممكنًا، ولربما هو أمل زائف.

العالم المفقود

تعد "العالم المفقود" رواية خيال علمي للكاتب البريطاني آرثر كونان دويل، التي نشرهتها هودر & ستوكتون في عام 1912، وترجمها حسن السيد إبراهيم في طبعة عربية عن دار الرواث للنشر والتوزيع 2022، فيما يتعلق رحلة استكشافية إلى هضبة في حوض الأمازون من أمريكا الجنوبية حيث حيوانات ما قبل التاريخ لا يزال على قيد الحياة. تم نشرها في الأصل بشكل متسلسل في مجلة ستراند ورسمه الفنان النيوزيلندي المولد هاري رونتري خلال شهري أبريل-نوفمبر 1912.

تم تقديم شخصية البروفيسور تشالنجر في هذا الرواية، وتصف الرواية أيضا حربا بين السكان الأصليين وقبيلة شريرة من مخلوقات تشبه القرد.

أرض بلا ظل

يرصد الكاتب محمد عبد العال الخطيب في روايته "أرض بلا ظل" والصادرة عن دار دون للنشر، حطام كوكبٍ ضخم يقترب من الأرض، مشهدُ مخيف يعيشه العالم بأكمله، النهاية صارت أقرب مما يتصور أي إنسان! والمفاجأة الكُبرى أن طبيعة الخطر نفسه مختلفة تمامًا عن توقعات الجميع.

وفي تلك الرواية: تجربةُ مخيفة يعيشها سكان الأرض واحدًا تلو الآخر بعدما اختفت ظلال البشر وصار الإنسان حبيس عقله، إذ يخوض بطل هذه الحكاية مغامرةً غير عادية في سبيل الخروج من تلك الأزمة. لكن نجاحه كان مرهونًا بنظرياتٍ واهية.

الوعاء الخاوي



تعد "الوعاء الخاوي" للكاتب باسم الخشن، والصادرة عن دار ن للنشر والتوزيع 2022، رواية خيال علمي.

ومن أجواء الرواية نقرأ: سفينة أجيال مفقودة تعود بعد اختفائها لأكثر من ٦ قرون بأخبار ليست مبشرة على الإطلاق.. لسنا وحدنا في الكون وعلى ما يبدو أن وجودنا غير مرغوب فيه! فهل يستطيع البشر الصمود في وجه الكون؟ فضول رجل واحد قد يكتب للبشر النجاة!.