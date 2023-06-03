السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مراكز ومدن محافظة الفيوم (صور)

سقوط امطار خفيفة
سقوط امطار خفيفة علي مراكز ومدينة الفيوم

شهدت محافظة الفيوم، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفه متقطعة على أنحاء محافظة الفيوم وسط سطوع الشمس وارتفاع درجة الحرارة ووجود سحب خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار الهواء الحار وارتفاع نسبة الرطوبة.

وكانت محافظة الفيوم تعرضت إلى زخات كثيفة من الأمطار مصحوبة بالرعد والبرق، وما ازلت الأحوال الجوية متذبذبة مع انخفاض وارتفاع درجات الحرارة.

وكلف المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رؤساء القطاعات ومديري الفروع والصيانة بالمتابعة لحظة بلحظة لأماكن تجمع مياه الأمطار والتحرك الفوري لسحبها وشفطها من الشوارع عن طريق سيارات الكسح والسيول والبدلات بجانب التأكد من استمرارية العمل داخل محطات الرفع والمعالجات عن طريق الديزل ومولد الكهرباء وجاهزية العمال وتواجدهم بورديات العمل الليلية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة عدم الاستقرار الجوي وسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مستوى الجمهورية ستستمر خلال الثلاثة أيام القادمة، على أن تستقر درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

 

سقوط أمطار خفيفة الفيوم هيئيه الارصاد الجويه الشوارع

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

برقم الجلوس.. بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات

"قطاع الأعمال": افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج يوليو المقبل

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

وزير الصناعة يتفقد عددًا من المصانع جنوب بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة