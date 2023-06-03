سقوط أمطار خفيفة على مراكز ومدن محافظة الفيوم (صور)

شهدت محافظة الفيوم، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفه متقطعة على أنحاء محافظة الفيوم وسط سطوع الشمس وارتفاع درجة الحرارة ووجود سحب خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار الهواء الحار وارتفاع نسبة الرطوبة.

وكانت محافظة الفيوم تعرضت إلى زخات كثيفة من الأمطار مصحوبة بالرعد والبرق، وما ازلت الأحوال الجوية متذبذبة مع انخفاض وارتفاع درجات الحرارة.



وكلف المهندس محمد عبد الجليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رؤساء القطاعات ومديري الفروع والصيانة بالمتابعة لحظة بلحظة لأماكن تجمع مياه الأمطار والتحرك الفوري لسحبها وشفطها من الشوارع عن طريق سيارات الكسح والسيول والبدلات بجانب التأكد من استمرارية العمل داخل محطات الرفع والمعالجات عن طريق الديزل ومولد الكهرباء وجاهزية العمال وتواجدهم بورديات العمل الليلية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة عدم الاستقرار الجوي وسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مستوى الجمهورية ستستمر خلال الثلاثة أيام القادمة، على أن تستقر درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل.