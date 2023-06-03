السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق فى العثور على جثة صاحب محل مذبوح داخل شقة صديقه بالإسكندرية

جثة
جثة

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة صاحب محل بها جرح ذبحي بالرقبة و4 جروح قطعية برسغ اليد بحمام شقة صديقه بمنطقة البيطاش فيما تشير التحريات الأولية وأقوال الشهود إلى انتحاره، والتحفظ على الجثة للكشف عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة داخل شقة بعقار بشارع رجب الطلخاوي بمنطقة البيطاش ووجود متوفى.

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول علوي ووجود جثمان "أ.ع"، 25 سنة، صاحب محل، مقيم بذات الشارع، مسجاة بأرضية الحمام.

وبمناظرة الجثة تبين أن المتوفى يرتدي كامل ملابسه وإصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدد 4 جروح غائرة برسغ اليد اليسرى، فيما عثر بجواره على سلاح أبيض "سكين".

وبسؤال قاطني الشقة كل من صديقي المتوفى "م.ب"، 26 سنة، سائق، ووالدته "ع.ع"، 57 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات شديدة بالوجه والرأس، أشارت الثانية إلى أن المذكور حضر للمبيت صحبة نجلها المذكور بغرفة أعلى سطح العقار محل البلاغ.

وأضافت أنه حضر للشقة وطلب منها إعداد الشاي وأثناء ذلك تعدي عليها بالضرب محدثا إصابتها المنوه عنها حتى أغشي عليها وعقب إفاقتها وجدته بالحالة التي عثر عليه بها.

ولفتت إلى أنها استدعت نجلها، مؤكدة أنه أحدث ما به من إصابات بنفسه مستخدمًا السلاح المعثور عليه بجواره، فيما أكد الأول مرور المتوفى بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة وأخبر أصدقائهما برغبته في إنهاء حياته.

وبسؤال كل من والد المتوفى وشقيقه أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحدا بالتسبب في الحادث، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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