السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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9 سنوات إنجازات.. مصر تقود الجهود العالمية للتصدى لمخاطر تغير المناخ

التصدي لمخاطر تغير
التصدي لمخاطر تغير المناخ

منذ توليه حكم مصر في عام 2014 وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي مواجهة تحديات تغير المناخ محليًا ودوليًا على رأس أولويات الدولة.

حيث جسدت قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ نقطة بشهادة جميع الدول المشاركة في دفع جهود مواجهة تحديات تغير المناخ.

وفي السياق، رصد تقرير قناة "dmc" جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث إنه منذ عام 2014 حظيت قضايا مواجهة تغير المناخ التي تهدد العالم باهتمام كبير على أجندة الدولة المصرية.

مصر سارعت في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تحديات تغير المناخ

وكانت مصر سباقة بالتصدي لمخاطر تغير المناخ، بل وسارعت في اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك التحديات.

وقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات التسع الماضية، جهودًا حثيثة لمواجهة تحديات تغير المناخ تكللت باستضافة مصر مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ تحت شعار "معًا للتنفيذ".

وحقق المؤتمر نجاحًا بشهادة جميع الدول المشاركة على مختلف النواحي اللوجستية والفنية ومخرجاته، حيث قادت مصر الجهود الدولية لإدارج بند الخسائر والأضرار لأول مرة، بالإضافة إلى الانتهاء من التفاوض على البند الخاص بسوق الكربون، فضلًا عن إعلان عن صندوق تمويل الخسائر والأضرار.

أيضًا على المستوى الإفريقي أبرز مؤتمر قمة المناخ دور مصر الريادي في القارة من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد النجاح في الحصول على دعم مالي من الدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار.

أما على المستوى الوطني نجحت مصر في حشد التمويل لبرنامج "نوفِّي" من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار في مجالات الطاقة والزراعة والمياه، متضمنًا مشروعات في قطاع النقل والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

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