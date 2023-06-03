"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل وصول الوافدين من الأراضى السودانية (فيديو)

رصد أحمد عبدالرازق، مراسل إكسترا نيوز من معبر قسطل، تواصل الوافدين من الأراضي السودانية، قائلًا: إن المعبر ما زال يستقبل الوافدين من السودان الذين لجأوا إلى مصر هربًا من النزاع في داخل وطنهم.

وأضاف “عبدالرازق” خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المعبر هو الملاذ الآمن الأول الذي يصله الوافد السوداني، بعد مسافة يقطعها من الخرطوم تصل إلى 850 كيلومترا حتى يصل إلى مدينة حلفا، حيث القنصلية المصرية هناك، ويبدأ في استيفاء الأوراق اللازمة ثم يتحرك لمسافة تصل إلى 25 كيلومترا أخرى إلى آشكي، وبالتالي يكون وصل بالفعل إلى قسطل.

وأوضح مراسل إكسترا نيوز من معبر قسطل، أن الوافد يجد الدولة المصرية بكاملها متواجدة عن طريق المؤسسات المختلفة، سواء مؤسسات رسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المختلفة، التي تقدم العديد من الخدمات للوافدين.

يتم تقديم الأدوية بالمجان

ولفت مراسل إكسترا نيوز من معبر قسطل، إلى أن الهلال الأحمر يقوم بدور بطولي في معبر قسطل، ومعبر أركين، وموقف كركر الدولي، ويتم تقديم الأدوية بالمجان.