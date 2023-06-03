انطلاقة جديدة.. "صناع الخير" تصل بمنتجات "استدامة" للأسواق العربية

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، في الوصول لعدد من الأسواق العربية لتسويق منتجات مراكزها استدامة لدعم وتأهيل وتدريب المرأة الريفية، ضمن استراتيجية عملها في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية تعمل على إحياء الحرف التراثية واليدوية والوصول إلى أسواق جديدة لهذه المنتجات عربياً وإقليمياً وعالمياً ترفع شعار صنع في مصر وتعيد للصناعات اليدوية المصرية ريادتها على المستويات كافة.

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة نجحت مؤخرا فى المشاركة بمنتجات مراكزها "استدامة" بمعرض بلاد النيل الذى تم تنظيمه مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان، وتنوعت المنتجات المشاركة فى جناح صناع الخير بالمعرض لتحوى السجاد اليدوي المصنوع بأنامل سيدات قرية دار السلام بالفيوم والقرى المجاورة، وهى منتجات مركز استدامة للسجاد اليدوي بدار السلام، كذلك منتجات إخميم بسوهاج من المشغولات اليدوية والمفارش والكليمات التى نسجتها أنامل سيدات قرية نزلة الشوبك بالبدرشين والقرى المجاورة التي تم نسجها بمركز استدامة بنزلة الشوبك.

وأوضح عبدالفتاح أن المنتجات لاقت إعجاب زوار المعرض، على أن يتم التنسيق لاحقاً لتصدير هذه المنتجات إلى الأردن، لتضاف الأسواق الأردنية إلى منافذ التسويق التى فتحتها صناع الخير لتسويق منتجات مراكزها محلياً وعربياً وقريباً عالمياً رافعة شعار "صنع فى مصر".

وأضاف عبدالفتاح أن المؤسسة وفى إطار جهودها لتمكين المرأة الريفية المعيلة اقتصاديا خططت لإنشاء مراكز استدامة لتدريب وتأهيل المرأة الريفية المعيلة بعدد من القرى المصرية على احتراف صناعات يدوية وتراثية وتنتج منتجات ذات جودة مطلوبة محلياً وعربياً.