السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاقة جديدة.. "صناع الخير" تصل بمنتجات "استدامة" للأسواق العربية

مؤسسة صناع الخير
مؤسسة صناع الخير للتنمية

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، في الوصول لعدد من الأسواق العربية لتسويق منتجات مراكزها استدامة لدعم وتأهيل وتدريب المرأة الريفية، ضمن استراتيجية عملها في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية تعمل على إحياء الحرف التراثية واليدوية والوصول إلى أسواق جديدة لهذه المنتجات عربياً وإقليمياً وعالمياً ترفع  شعار صنع في مصر وتعيد للصناعات اليدوية المصرية ريادتها على المستويات كافة.

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة نجحت مؤخرا فى المشاركة بمنتجات مراكزها "استدامة" بمعرض بلاد النيل الذى تم تنظيمه مؤخرا بالعاصمة الأردنية عمان، وتنوعت المنتجات المشاركة فى جناح صناع الخير بالمعرض لتحوى السجاد اليدوي المصنوع بأنامل سيدات قرية دار السلام بالفيوم والقرى المجاورة، وهى منتجات مركز استدامة للسجاد اليدوي بدار السلام، كذلك منتجات إخميم بسوهاج من المشغولات اليدوية والمفارش والكليمات التى نسجتها أنامل سيدات قرية نزلة الشوبك بالبدرشين والقرى المجاورة التي تم نسجها بمركز استدامة بنزلة الشوبك.

وأوضح عبدالفتاح أن المنتجات لاقت إعجاب زوار المعرض، على أن يتم التنسيق لاحقاً لتصدير هذه المنتجات إلى الأردن، لتضاف الأسواق الأردنية إلى منافذ التسويق التى فتحتها صناع الخير لتسويق منتجات مراكزها محلياً وعربياً وقريباً عالمياً رافعة شعار "صنع فى مصر".

وأضاف عبدالفتاح أن المؤسسة وفى إطار جهودها لتمكين المرأة الريفية المعيلة اقتصاديا خططت لإنشاء مراكز استدامة لتدريب وتأهيل المرأة الريفية المعيلة بعدد من القرى المصرية على احتراف صناعات يدوية وتراثية وتنتج منتجات ذات جودة مطلوبة محلياً وعربياً.

الأ الار الأهلي التنموي الأرد الأسواق العربية

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023

العثور على لغم من مخلفات الحرب فى المنصورة

غلق 18 معبرًا مخالفًا على السكة الحديد بمركز أبوالمطامير فى البحيرة

رئيس "أزهرية كفرالشيخ" يتفقد سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية

إجراء جديد بقضية النصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

إصابة 5 من عائلة واحدة فى مشاجرة على الميراث بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج DNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة