السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: افتتاح أول سوق للسيارات بحي شرق شبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن افتتاح أول سوق للسيارات بنطاق حي شرق مدينة شبين الكوم بجوار المدرسة الدولية وعمارات الري طريق فينسيا-مليج، وذلك يوم الجمعة، المقبل 9 يونية الجارى على أن يتم تنظيمه أسبوعيًا يوم الجمعة، من كل أسبوع.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكل خصائص التأمين وتوافر كل الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن. 

إسبوعي أهالي المنوفية أسواق البائع والمشتري الأسواق العشوائية أسبوع أسبوعيا

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