السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 6 سنوات لمبيض محارة يتاجر فى الهيروين بأسيوط

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، مبيض محارة، والسابق اتهامه في 20 قضية ما بين مخدرات وسرقة وسلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره في مادة الهيروين المخدر بمركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع، وحازم شوقي عقيل، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 644 لسنة 2023 جنايات أبوتيج إلى ورود معلومات إلى النقيب أيمن نجيب معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج تفيد قيام المتهم "أحمد . ف . ذ" وشهرته "أحمد سميحة" 30 عامًا مبيض محارة، وآخرين يقومون بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج حملة أمنية لتفتيش منزل المتهم وتمكنت الحملة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله 122 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر، كما عثر على مبلغ مالي 3355 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة، والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة.

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