السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن سقط من عقار في 6 أكتوبر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب مواطن سقط من عقار في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط شخص من عقار في منطقة التوسعات الشمالية، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مواطنا سقط من عقار، مما أسفر عن إصابته بأنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

مواطن المستشفى مدينة 6 أكتوبر غرفة النجدة رجال المباحث الإجراءات القانونية اللازمة

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