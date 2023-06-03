السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"شينخوا": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان تهدف لدعم الإغاثة وحماية اللاجئين

الرئيس السيسي و تميم
الرئيس السيسي و تميم بن حمد

قالت وكالة "شينخوا" الصينية إن المبادرة المصرية القطرية الجديدة بشأن السودان تهدف لإغاثة هذا البلد الإفريقي.

وأشارت الوكالة الصينية، في تقرير لها عبر نسختها الإنجليزية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم الشعب السوداني وإغاثته.

يأتي هذا فيما أعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، عن تعليق مشاركته في مفاوضات جدة مع قوات الدعم السريع التي تتم برعاية سعودية أمريكية منذ مايو الماضي، مؤكدًا خرق قوات الدعم السريع للهدنة والتعرض للمدنيين ومنع وصول المساعدات.

وقالت "شينخوا" إن الزعيمين أكدا، خلال اتصال هاتفي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات إنسانية وإغاثية للشعب السوداني وخاصة اللاجئين، مشيرة إلى أنهما اتفقا أيضًا على العمل المكثف لاحتواء الوضع الإنساني في السودان، وتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية، وتجنيب المدنيين تداعيات القتال الدائر هناك.

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وأشارت الوكالة إلى أن المبادرة تأتي فيما تستمر الاشتباكات المسلحة الدامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى منذ 15 أبريل الماضي، فيما ارتفع عدد القتلى المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 863 مع 3531 جريحًا.

ونوهت الوكالة إلى تدهور الوضع الإنساني في السوداني، مشيرة إلى أن بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أكدت أن أكثر من مليون شخص نزحوا منذ بدء الصراع، وفروا إلى مواقع أكثر أمانًا داخل السودان وخارجه.

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