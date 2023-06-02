الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الخارجية الأمريكية: العقوبات على السودان لا تستهدف المدنيين

السودان
السودان

أجاب سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، على سؤال هل العقوبات الأمريكية على السودان ستنعكس بشكل مباشر على السودانيين وهل تنحاز لطرف دون الآخر.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على السودان لا تستهدف المدنيين ولا المساعدات الإنسانية.

وأضاف وربيرج أن هناك دائمًا استثناءات فيما يخص المساعدات الإنسانية، متابعًا: "نحن ندعم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".

وربيرج: استمرار العنف والقتال في السودان يؤدي إلى نقص في إيصال المساعدات الإنسانية

وأكد أن استمرار العنف والقتال في السودان يؤدي إلى نقص في إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان، مضيفًا: "الأطراف السودانية متمثلة في الجيش وقوات الدعم السريع هى المسئولة عن عدم وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع الشركاء مستمرة في بذل كل ما في وسعها من أجل إيصال وتقديم المساعدات الإنسانية إلى شعب السودان.

وأوضح أن العقوبات ليست هدفًا أو النهاية، إنما هى وسيلة للضغط وإيصال رسالة واضحة للأطراف السودانية بضرورة إنهاء النزاع في السودان.

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