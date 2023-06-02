كاتب سوداني: المنظمات الأممية غير قادرة على إغاثة المواطنين في السودان

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير الحاكم نيوز السودانية، إن المنظمات الأممية أكدت أنها غير قادرة على توصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين داخل العاصمة الخرطوم.

الإغاثات الدولية للسودان

وأكد السماني عوض الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أحياء سودانية تعاني من شبه انقطاع في المياه منذ 15 إبريل الماضي حتى هذه اللحظة، لذا المواطنين يعانون من نقص في مياه الشرب.

الحرب السودانية

وأضاف أن قوات الدعم السريع استولت على منازل الكثير من المواطنين ومنعتهم من استعادتها، لذا كان من الأجدر من الوساطة الأمريكية أن تخرج قوات الدعم السريع من منازل المدنيين لتصل إليهم الاستغاثات بدلاً من فرضها عقوبات على طرفي الحرب.

وتابع: “الجيش السوداني يدافع عن نفسه في مواجهة هجمات قوات الدعم السريع، في حين تواصل القوات المسلحة جهودها لإصلاح محطات المياه والكهرباء، ولكنه يجد صعوبة في الوصول لتلك المناطق نظراً لتواجد قوات الدعم السريع بتلك المرافق إضافة إلى تواجدهم في منازل المواطنين”.