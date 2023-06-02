الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب سوداني: المنظمات الأممية غير قادرة على إغاثة المواطنين في السودان

الحرب السودانية
الحرب السودانية

قال السماني عوض الله، رئيس تحرير الحاكم نيوز السودانية، إن المنظمات الأممية أكدت أنها غير قادرة على توصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين داخل العاصمة الخرطوم. 

الإغاثات الدولية للسودان

وأكد السماني عوض الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أحياء سودانية تعاني من شبه انقطاع في المياه منذ 15 إبريل الماضي حتى هذه اللحظة، لذا المواطنين يعانون من نقص في مياه الشرب. 

الحرب السودانية

وأضاف أن قوات الدعم السريع استولت على منازل الكثير من المواطنين ومنعتهم من استعادتها، لذا كان من الأجدر من الوساطة الأمريكية أن تخرج قوات الدعم السريع من منازل المدنيين لتصل إليهم الاستغاثات بدلاً من فرضها عقوبات على طرفي الحرب. 

وتابع: “الجيش السوداني يدافع عن نفسه في مواجهة هجمات قوات الدعم السريع، في حين تواصل القوات المسلحة جهودها لإصلاح محطات المياه والكهرباء، ولكنه يجد صعوبة في الوصول لتلك المناطق نظراً لتواجد قوات الدعم السريع بتلك المرافق إضافة إلى تواجدهم في منازل المواطنين”.

السماني عوض الله الحاكم نيوز السودانية القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية السودانية الحرب السودانية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة فى تصادم قطار بتوك توك بالبحيرة

مصرع شاب سقط من علو فى الهرم

الرئيس السيسى يتفق مع أمير قطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى

السبكي: نتطلع لإنشاء فرع لأكاديمية طب القلب الرياضي بمجمع مستشفيات الإسماعيلية

إنقاذ طفل من الغرق في بحر النزلة بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى