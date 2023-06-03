السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عجوز وإصابة ابنه فى انقلاب سيارة على طريق الخارجة

اسعاف
اسعاف

لقي عجوز مصرعه وأصيب ابنه في حادث انقلاب سيارة، اليوم، على طريق الخارجة- بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بورود إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد من إدارة المرور يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين انقلاب سيارة بطريق الخارجة– بلاط بالقرب من قرية الزيات التابعة لمركز بلاط، أسفر عن مصرع عبدالمنعم محمد كيلاني، 74 سنة، وأصيب نجله أحمد، 37 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصاب لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، فيما تم إيداع جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث.

عجوز حادث انقلاب سيارة طريق الخارجة الوادي الجديد مستشفى الخارجة مدير أمن الوادي الجديد

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