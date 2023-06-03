"التخطيط": توسعنا فى إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة لأكثر من 250 مركزًا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على مواصلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المختلفة، التى تمشل مشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة (سيارات الخـدمة المتنقلة التي تجاوزت 250 مركزا تكنولوجيا متنقلا في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية)، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز ومجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مركز خدمات مصر)- في أسوان وشرم الشيخ، وجار افتتاح مركز خدمات القاهرة- التي تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي الذي يعقد هذا العام حول "الحوكمة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية وكلية الشئون الدولية والعامة Columbia SIPA، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء والأكاديميين.

وفي إطار الحديث عن جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، أوضحت السعيد أنه تم إطلاق "جائزة مصر للتميّز الحكومي" لثلاث دورات متتالية (2019-2021-2022)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميّز وتعزيز حوكمة الأداء في الـمُؤسّسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن المؤتمر يناقش دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.

يتم خلال المؤتمر عقد العديد من الجلسات من ضمنها جلسة نقاشية عن "دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة" برئاسة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، وجلسة نقاشية حول "حوكمة البيئة وتغير المناخ"، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة أبوعلي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، والدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، وأيضا جلسة حوارية عن دور الحوكمة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة بمشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

