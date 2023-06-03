فتاة من بنى سويف: «الحوار الوطنى» فرصة مثمرة لمشاركة الشباب

وجهت جهاد الشريف بنت محافظة بني سويف، الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعوته لجلسات الحوار الوطني بمشاركة كل الأطياف والأحزاب السياسية، والشباب والجميع يطرح الآراء بكل شفافية.

وأكدت «الشريف»، خلال حديثها مع "الدستور"، أن الحوار الوطني فرصة مثمرة لمشاركة الشباب، حيث طالبت جلسات الحوار الوطني بمناقشة قضية قانون المحليات وعودته مرة أخرى بحيث تكون المحليات همزة وصل على أرض الواقع والحكومة، فمناقشة قانون المحليات وعودتها مرة أخرى ستعطي فرصة للمجالس المحلية مع مجلس النواب في تخفيف العبء على الحكومة، بحيث سيحدث تعاون بين مجلس النواب والمجالس المحلية في حل المشاكل وعرض أي مشاكل أخرى على الحكومة لحلها.