السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

171 محضرًا تموينيًا وضبط 18 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وأسفرت الحملات اليوم السبت، عن ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية البتانون مركز شبين الكوم، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح.

كما تم ضبط 1 طن نخالة خشنة بدون مستندات ومجهولة المصدر بمدشة لخلط وتعبئة الأعلاف الحيوانية بناحية الخطاطبة بمركز السادات، كما تم ضبط كمية قدرها 125 لتر بنزين 80 دون موافقة الجهات الرقابية المختصة بأحد محلات تجارة الزيوت والشحوم بناحية طهواي بمركز أشمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم تحرير 171 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 67 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و104 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، مشيرًا إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على كل منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

من جهته، وجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ويتم ذلك في ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين. 

إحكام الرقابة علي الأسواق إحكام الرقابة ارة الداخلية اسفر استمرار أبو ليمون إعادة بيعها

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