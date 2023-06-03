محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية فى العريش

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مدينة العريش، بحضور محمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب.

وأكد المحافظ انتظام الامتحانات في مختلف اللجان الامتحانية، موجهًا بتوفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص سير الامتحانات.

ووجّه المحافظ بتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائرة صحية بكل معهد أزهري به لجان امتحانية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وتمركز سيارة إسعاف في محيط اللجنة.

وشدد المحافظ على توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في الإجابة عن الامتحانات بقلم أزرق جاف فقط واستخدام القلم الرصاص للرسومات التوضيحية في المسودة وملء بيانات الطالب بخط واضح وفي المكان المحدد لذلك.

وأشار محافظ الإقليم إلى تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية وتوفير زائرة صحية بالمعاهد التي بها لجان امتحانية وسيارة إسعاف بمحيط كل لجنة.

وأضاف محمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، أنه يؤدي الامتحانات عدد 536 طالبا وطالبة (318 طالبًا وطالبة فى القسم الأدبي و218 طالبًا وطالبة في القسم العلمي)، موزعين على 7 لجان امتحانية على مستوى المحافظة.

وأشار عبدالعظيم إلى أن طلبة القسم العلمي يؤدون اليوم امتحان مادة الفقه خلال الفترة الأولى وامتحان مادة الحديث خلال الفترة الثانية، معلنًا عن استمرار الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو المقبل ويتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمي ويوم آخر لطلاب القسم الأدبي.