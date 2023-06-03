السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإنقاذ النهرى يواصل البحث عن جثمان مواطن سقط فى إحدى الترع بدمياط

الإنقاذ النهري
الإنقاذ النهري

تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن مواطن في العقد الثاني من عمره، لقي مصرعه أثناء الاستحمام في إحدى الترع، وتم استدعاء الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من الأهالي بمصرع مواطن من محافظة الدقهلية، أثناء قيامه بالاستحمام في مياه إحدى الترع التابعة لمحافطة دمياط، وفشل الأهالي في البحث عنه داخل المياه.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبيّن مصرع مواطن مقيم قرية منشآة الجمال التابعة لمركز ومدينة منية النصر بالدقهلية، وذلك أثناء الاستحمام في مياه السرو التابعة لمحافظة دمياط.

وعلى الفور، تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان المواطن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

قوات الانقاذ النهري الاستحمام مدير أمن الدقهلية مدير البحث الجنائي مأمور مركز شرطة منية

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