السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم السبت، لمتابعة ديربي مانشستر في المباراة النهائية من المسابقة.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام غريمه وجاره مانشستر يونايتد، على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - ناثان آكي - جون ستونز.

خط وسط الملعب: رودري - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

معلق مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيتولى المعلق الرياضي "عامر الخوذيري" مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسى يوافق على مفاوضات مانشستر سيتى وكوفاسيتش تمهيدًا لرحيله

مشوار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- وكان فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على شيفليد يونايتد بثلاثة نظيفة، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

- بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

مانشستر سيتى مانشستر يونايتد كاس الاتحاد الانجليزي نهائي كاس الاتحاد الانجليزي تشكيل مانشستر سيتي جوارديولا إريك تين هاج

الأكثر قراءة

"الإسكان" تتابع العمل بـ"صناعية القاهرة الجديدة"

بدء مؤتمر "اتحاد أمل صيادلة مصر" لمناقشة رفع الحراسة وإجراء الانتخابات

اليوم.. الأهلى يؤدى مرانه الأخير على استاد القاهرة قبل مواجهة الوداد

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية فى عدد من مشروعات الإسكندرية بعد قليل

انطلاق أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية بأسيوط

وكيل تعليم مطروح يجتمع مع مديرى المراحل التعليمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس