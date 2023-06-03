تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم السبت، لمتابعة ديربي مانشستر في المباراة النهائية من المسابقة.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام غريمه وجاره مانشستر يونايتد، على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - ناثان آكي - جون ستونز.

خط وسط الملعب: رودري - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

معلق مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

سيتولى المعلق الرياضي "عامر الخوذيري" مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مشوار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- وكان فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على شيفليد يونايتد بثلاثة نظيفة، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

- بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.