تشيلسى يوافق على مفاوضات مانشستر سيتى وكوفاسيتش تمهيدًا لرحيله

بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قريبًا من إبرام صفقة جديدة لتدعيم خط وسط الميدان خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط تشيلسي، في الصيف.

تشيلسي يوافق على التفاوض مع مانشستر سيتي بشأن بيع كوفاسيتش

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن تشيلسي وافق على الدخول في مفاوضات مع مانشستر سيتي بشأن بيع ماتيو كوفاسيتش.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن مانشستر سيتي اقترب من التوصل لاتفاق نهائي بشأن كافة الشروط الشخصية مع كوفاسيتش، ومن ثم سيتم البدء في التفاوض مع إدارة تشيلسي لإتمام الصفقة والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، أن مانشستر سيتي وتشيلسي سيكونان على اتصال مباشر لمناقشة الرسوم الخاصة بالصفقة، فيما تأكدت مغادرة اللاعب الكرواتي لناديه اللندني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الكرواتي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة تشيلسي في صيف 2024.

ولعب كوفاسيتش 37 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه في الفريق.

وكان كوفاسيتش قد انضم إلى صفوف تشيلسي في عام 2018 على سبيل الإعارة من من ريال مدريد، قبل أن يُتمم انتقاله النهائي إلى النادي الإنجليزي في صيف عام 2019، مقابل 45 مليون يورو.

يذكر أن فريق تشيلسي قد أعلن في وقت سابق، عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرًا فنيًا للفريق بدءًا من الموسم الجديد 2023-2024 حتى عام 2025، خلفًا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد.