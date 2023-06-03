انطلاق المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"

انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. ويقام المؤتمر على مدار يومين 3-4 يونيو الجاري بالقاهرة.

يناقش المؤتمر دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.

يتم خلال المؤتمر عقد العديد من الجلسات من ضمنها جلسة نقاشية عن "دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة" برئاسة الأستاذ الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، وجلسة نقاشية حول "حوكمة البيئة وتغير المناخ"، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة أبو علي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأستاذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري وأيضا جلسة حوارية عن دور الحوكمة في دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة بمشاركة معالي الدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر 3 جلسات، الأول جلسة افتتاحية يشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط ووزير التخطيط السابق، والدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط، ودكتورة ليزا أندرسون استاذ فخرى بكلية الشئون الدولية والعامة جامعة كولومبيا.

وتناقش الجلسة الأولى دور الحوكمة فى دعم التنمية المستدامة، ويشارك فيها كلًا من الدكتور خالد زكريا مدير مركز اسياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وجكتورة ليزا اندرسوون استاذ فخرى بكلية الشئون الدولية والعامة جامعة كولومبيا، ودكتور محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية، دكتورة سلوى طلبانة استشارى أول الحوكمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وحسام ضياء الدين خبير أول الحوكمة والإدارة المالية البنك الدولى.

فيما تناقش الجلسة الثانية مداخل تعزيز الحوكمة من أجل التنمية المستدامة بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ودكتورة هبة مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القوميى، ودكتورة ماثيو موازي استاذ بكلية الشئون الدولية والهعامة جامعة كولومبيا.

يختتم اليوم الأول بجلسة بعنوان دور الحوكمة فى دعم البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة، ويشارك فيها دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، دكتورة شيرين الشواربى استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

ويقام المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي بحضور ومشاركة كل من الدكتورة هالة حلمي السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ الدكتور أشرف العربي - رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورمحمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتورة شريفة فؤاد شريف المدير التنفيذي لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة والدكتورة سلوى طبالة استشاري أول حوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومجموعة متميزة من الأساتذة والخبراء المحليين والدوليين من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، ومعهد التخطيط القومي، والبنك الدولي، والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية.