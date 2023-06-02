"أكلات برامج الطبخ بتروح فين؟".. شيفات "cbc سفرة" يُجيبون (فيديو)

استضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامجها "معكم منى الشاذلي"، اليوم الجمعة، عددًا من نجوم قناة "cbc سفرة"، في إطار احتفالات القناة بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

واستضافت الحلقة كل من "الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وغادة التلي وعماد الخشت ونرمين هنو وغادة جميل وهشام السيد وساندرا مكاري ونورا السادات وعمر إسماعيل وتوتا مراد".

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالًا لضيوفها وهو.. “الأكل اللي بتجهزوه على الهواء بيروح فين؟”، ليرد الشيفات عليها دفعة واحدة: "بيروح للحبايب".

وقالت الشيف ساندرا مكاري: "أول أسبوع كنت بعمل فيه أكل ، الناس كانت خايفة تدوقه، بعدين ارتحت لما الناس بدأت تتحمس تدوق".