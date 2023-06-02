الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: "واجهنا تحديات جسيمة لحماية مصر من الضياع"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، استعرض مقطع فيديو، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التجربة المصرية في النهضة والتنمية، والتحديات التي واجهتها الدولة.

وكشف الفيديو عن الرئيس السيسي، عن التحديات المصيرية قائلاً: "التجربة المصرية أنا بحكيها للناس، ومن المهم يكون في وصال بينا والناس تعرف الحكاية، حكاية ومسار مصر في الـ11 أو الـ12 سنة اللى فاتوا".

وتابع: "قولت أبدأ بالتاريخ في 2011 لأنه تاريخ حاسم وكاشف لحكاية مصر، هتكلم عن التحديات المتوازية، التحديات كلها كانت علي خط واحد، يعني معنديش أولويات، عايز أجابه التحديات كلها مرة واحدة".

وأكمل: "التحدي قبل 2011، كان حالة التشرزم والتفكك وفقد الأمل واليأس التي كان يعاني منها المصريين، ده منهج اتعمل على مصر لناس جوه مصر بفكر معين عشان لما الدولة تقع هتبقي في إيديهم، ومصر رجعت بإرادة ربنا".

وأردف الرئيس السيسي: "كان في عندي تحدي الطاقة يعني مشكلة كهرباء وغاز وبوتاجاز، وده معناه إنه لما أجي أقولك أن صرفت على قطاع الكهرباء ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه، والمشاكل دي لو متحلتش البلد دي هتخرب وتضيع".

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