رسميا.. كفاراستخيليا أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

حصد الجورجي خيفيتشا كفاراستخيليا جناح فريق نابولي الإيطالي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

وكان الجناح الجورجي قد ساهم في تتويج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة بعد غياب دام 33 عامًا.

ومن المنتظر أن يتسلم كفاراستخيليا الجائزة قبل مباراة نابولي وسامبدوريا التي ستقام الأحد المقبل على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-2023.

وتمكن الجناح البالغ من العمر 22 عاما من تسجيل 12 هدفًا وصناعة 10 أهداف، ليؤثر بشكل كبير في تتويج فريق نابولي باللقب.

وكان كفاراستخيليا قد انضم إلى نابولي في الصيف الماضي قادما من دينامو باتومي الجورجي مقابل 10 مليون يورو.