الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار الهند إلى 50 قتيلا و500 مصاب

حادث قطار الهند
حادث قطار الهند

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار شرقي الهند إلى 50 قتيلا وأكثر من 500 مصاب. 

وقال دي.بي شيندي، مدير منطقة بالاسور في ولاية أوديشا، إن رجال الإنقاذ كانوا يحاولون تحرير عشرات الأشخاص الآخرين الذين يخشى أن يكونوا محاصرين في المدربين الذين خرجوا عن مسارهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية أميتاب شارما أن قطعا من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار قريب حيث اصطدم بها قطار ركاب آخر كان يسير في الاتجاه المعاكس. 

وأظهرت لقطات تلفزيونية فرق الإنقاذ تحاول إبعاد ركاب من حافلات مشوهة. 

حادث القطار لهند ارتفاع ضحايا 500 مصاب القطار

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