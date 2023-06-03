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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 3-6-2023

مواد البناء
مواد البناء

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 3-6-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والتي تشهد انخفاض ملحوظ في الأسعار بفعل استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة العالمية التي يتعامل بها كافة دول العالم في عمليات الاستيراد والتصدير.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 3-6-2023

انخفاض نسبي في أسواق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 3-6-2023 من أرض مصانع إنتاج الحديد والصلب، حيث تعتمد على 25% من مدخلات الصناعة على مواد يتم استيرادها من الخارج، وإليكم الأسعار بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين بالتفصيل:-

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 37000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 36700 جنيه للطن.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023

منتصف التعاملات|سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 مايو

 

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 35000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 35500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 36500 جنيه للطن

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 35500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 35500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 35500 جنيه.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 35000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 37000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 35500 جنيه للطن.

انخفاض سعر برميل النفط الكويتي لـ 74.37 دولار خلال التعاملات

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023


 

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1760 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1718 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1730 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1730 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1860 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1720 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1780 جنيهًا للطن.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت سعر طن الحديد طن الحديد الحديد والأسمنت الاسمنت مصانع إنتاج الحديد والصلب حديد حديد التسليح

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