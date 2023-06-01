سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023
حافظ سعر الدولار على استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس السعر الذي سجله منذ ما يقرب من شهرين، وبلغ سعره على شاشات البنك المركزي المصري 30.90 جنيه للبيع.
وشهد سعر الدولار تغيرات كبيرة من العام الماضي، حيث لجأت الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- سعر الدولار ببنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|سعر اليورو
|32.9303 جنيه
|33.0455 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|38.1365 جنيه
|38.2679 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|33.8740 جنيه
|33.9835 جنيه
|100 ين يابانى
|22.0396 جنيه
|22.1132 جنيه
|سعر الريال السعودى
|8.2240 جنيه
|8.2501 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|100.2056 جنيه
|100.5511 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|8.3961 جنيه
|8.4246 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|4.3385 جنيه
|4.3529 جنيه