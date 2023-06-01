سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023

حافظ سعر الدولار على استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس السعر الذي سجله منذ ما يقرب من شهرين، وبلغ سعره على شاشات البنك المركزي المصري 30.90 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار تغيرات كبيرة من العام الماضي، حيث لجأت الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار ببنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية