الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

حافظ سعر الدولار على استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس السعر الذي سجله منذ ما يقرب من شهرين، وبلغ سعره على شاشات البنك المركزي المصري 30.90 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار تغيرات كبيرة من العام الماضي، حيث لجأت الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023. 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

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  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار ببنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
سعر اليورو32.9303 جنيه33.0455 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى38.1365 جنيه38.2679 جنيه
سعر الفرنك السويسرى33.8740 جنيه33.9835 جنيه
100 ين يابانى22.0396 جنيه22.1132 جنيه
سعر الريال السعودى8.2240 جنيه8.2501 جنيه
سعر الدينار الكويتى100.2056 جنيه100.5511 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى8.3961 جنيه8.4246 جنيه
سعر اليوان الصينى4.3385 جنيه4.3529 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم

 

الدولار العملات الاجنبية البنك المركزي المصري سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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