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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 3-6-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يقدم "الدستور" للقراء دعاء وأذكار الصباح السبت 3-6-2023 والتي تشغل بال المواطنين الراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة في شهر ذي القعدة قبيل أيام فقط من شهر ذي الحجة وانطلاق موسم الحج 1444/2023، حيث بدأ الحجاج بالفعل مغادرة الأراضي المصرية إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 3-6-2023

ذكرت أمهات الكتب دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 3-6-2023، خاصة الراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة وطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهى كما يلي:

"اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنوبي وتصلح بها أمري وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني و تجلو بها حزني وتجمع بها شملي و تبيض بها وجهي يوم إلقاك".

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دعاء و أذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 2-6-2023

 

"اللهم باعد بيني وبين أخطائي .. واجعلني من عبادك الصالحين القانتين .. يارب ارزقني الخير الوفير.. ولا تكتب لي نصيبا من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة.. واكتب لي نصيبا من الخير .. واجعل في هذه الليلة فرصة تتبدل في حياتي إلى الأفضل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين".


"يارب ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت .. وعلمني أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت .. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك .. اللهم تنهيدة فرح من شئ استصعبت حدوثه وبفضلك حدث".

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سعر الدولار واليورو اليوم فى مصر الجمعة 2-6-2023

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 "اللهم يا مقسم الأرزاق اقسم لنا في هذا الساعة من رزقك الطيب الحلال ما يغنينا عن احتياجا لغيرك .. ونسألك يا الله أن تشرح صدورنا وتسهل لنا الأمور وتفرج كربنا.. فلا حول ولا قوة إلا بك.. اللهم زدنا ولا تنقصنا.. و أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا".

 

"ربي أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر ربي أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك ربي بشرني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين.. اللهم ارح قلبي وهون علي واسقني صبرا واجعل كل ما دعوته لك سرا و جهرا تكتبه لي في الواقع قريبا يا الله".

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