أحمد غنيم: نسعى لإضفاء طابع سياحي خاص على زيارة متحف الحضارة

قال الدكتور أحمد عنيم، رئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن القائمين على النظام السياحي المصري يسعون إلى التسويق في الخارج بأن مصر تمتلك أنواع سياحة كثيرة وليس فقط السياحة الثقافية.

أنواع السياحة المصرية

وأكد الدكتور أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر لديها سياحة السفاري غير مستغلة، والسياحة العلاجية، وبسبب الترويج المستمر في الخارج عن الحضارة الفرعونية القديمة فلا يعرف السائح شيئاً عن مصر سوى السياحة الثقافية وسياحة الشواطيء، لذا التسويق لأنواع السياحة في مصر بحاجة ملحة إلى تنظيم علمي دقيق.

السياحة الثقافية

وأضاف أنه يجب تضافر الجهود من أجل الترويج للسياحة المصرية، حيث يجب العمل بين الوزارات وفق برنامج محدد ومشترك.

وتابع:" مصر استطاعت جذب كبار السكن ضمن سياحة أطلقنا عليها سياحة المعاش".

واستطرد:" نسعى لإضفاء طابع خاص على زيارة متحف الحضارة، وذلك من خلال تغذية المتحف بالأفلام التعريفية والتفاعلية التكنولوجية المتطورة، لذا هذا الاستخدام التكنولوجي قد يمكن الزائر من تكرار زيارته".