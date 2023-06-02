مدير أمن سوهاج يتابع إخماد حريق بالمنطقة الصناعية غرب طهطا (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق اندلع بكمية من الأخشاب والبوص داخل قطعة أرض فناء تابعة لمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بناحية نزلة عمارة بدائرة مركز شرطة طهطا.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يرافقه العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية لفحص بلاغ بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية غرب مدينة طهطا، ونظرا للأهمية الصناعية لهذه المنطقة باشر مدير أمن سوهاج متابعة السيطرة على الحريق حتى لا تمتد النيران لأي من المناطق المجاورة.

وبالانتقال الى محل الواقعة و بالفحص تبين نشوب الحريق بكمية من البوص تستخدم لتصنيع الخشب المضغوط بقطعة أرض فناء بجوار مصنع المصريه للصناعات التحويلية لصناعة الخشب المضغوط ، ملك المدعو إبراهيم م ا ه السن ٥٧ ويقيم دائرة مركز جهينة وتم الدفع بعدد ٦ سيارات إطفاء وخزان استراتيچى حتى تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده و التبريد دون حدوث ثمة إصابات.

وكشفت التحريات الأولية بنشوب الحريق بكمية من البوص تستخدم لتصنيع الخشب المضغوط بقطعة أرض فناء بجوار مصنع المصريه للصناعات التحويلية لصناعة الخشب المضغوط ، ملك المدعو إبراهيم م ا ه السن ٥٧ و يقيم دائرة مركز جهينة وتم الدفع بعدد ٦ سيارات اطفاء وخزان استراتيچى حتى تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده و التبريد دون حدوث ثمة إصابات.أن سبب الحريق هو الاشتعال الذاتي بسبب الارتفاع الكبير بدرجة الحرارة ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت تفاصيل الواقعة بحسب إخطار أمنى بدأت بتلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه لقطاع الشمال تفيد نشوب الحريق بالمنطقة الصناعية.