10 سنوات علي 30 يونيو.. تبني رئاسي مستمر لدعم تمكين الكفاءات الشبابية

في إطار الإحتفال بمرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو المجيدة، عرضت فضائية "دي إم سي"، تقريراً عن جهود الدولة المصرية في في دعم وتأهيل الشباب.

وقال التقرير إن الدولة اعطت اولوية لملف تمكين الشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة اتخذت عدد من الاجراءات والخطوات لاتاحة الفرص أمام تمكين الشباب منها.

وأشار إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة برامج رئاسية منها لتدريب الكفاءات الشبابية في شرايين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات، كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.