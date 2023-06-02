الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات على 30 يونيو.. استصلاح 1.5 مليون فدان لزيادة الزمام الزراعي

استصلاح 1.5 مليون
استصلاح 1.5 مليون فدان

عرضت فضائية" دي إم سي"، تقريراً عن مبادرات التطوير في القطاع الزراعي، وما تعطيه الدولة المصرية من أولوية لمجال الزراعة، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو.

وأكد التقرير إن الدولة تعطي الأولوية لمجال الزراعة والإصلاح الزراعي ودعم الفلاح وذلك من خلال تدشين عدد من المبادرات.

وأضاف أن الدولة قدمت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية عدد من المبادرات لتحقيق طفرة في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، من خلال استصلاح مليون ونصف المليون فدان لزيادة الزمام الزراعي لمصر وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة في 8 محافظات.

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