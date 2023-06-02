الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. تصاعد الاحتجاجات ضد الإخوان في 2 يونيو 2013

حتى لا تكون آفة حارتنا
حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان

عرضت قناة "الوثائقية" تقرير فيديو تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان" عن يوم الثاني من يونيو في عام 2013 والذي تصاعد فيه الاحتجاجات ضد جماعة الإخوان الإرهابية في مختلف محافظات الجمهورية.

ففي صعيد مصر، اندلعت اشتباكات بين بعض المواطنين نتيجة التزاحم والتدافع على محطات الوقود.

بينما في محافظة بورسعيد نظم المواطنون وقفات احتجاجية اعتراض على الانقطاع المستمر للكهرباء، وفي هذا اليوم شهد قطع بعض الخارجين على القانون الطرق إلى جانب حدوث مناوشات بين المعتصمين في ميدان التحرير.

وفي السياق نفسه، شهد هذا اليوم استمرار أعمال حركة تمرد بجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقبل نهاية يوم 2 يونيو، انسحبت جماعة الإخوان الإرهابية من المؤتمر القومي العربي المنعقد اعتراضا على انتقادات الحاضرين لسياسات رئيس الجمهورية.

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