الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: تبادل الخبرات المصرية تأكيد للحرص على تنمية القارة السمراء

المهندس أحمد عبد
المهندس أحمد عبد المعبود

أشاد المهندس أحمد عبدالمعبود، الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد معيط، بنقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، وذلك فى ضوء طلب دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل».

وأشار"عبدالمعبود" فى تصريحات له اليوم، إلي أهمية تعزيز سبل التعاون مع أشقائنا فى مختلف دول القارة السمراء فى جميع المجالات، لافتا إلي أن تقديم الخبرات المصرية فى تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يسهم تهدف لتحقيق العدالة الصحية لكل المواطنين.

وأكد الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة وطن،  أن مصر دائما تقف بجانب جميع الأشقاء سواء فى أزماتهم أو من خلال نقل الخبرات المصرية إليهم، موضحا حرص الدولة المصرية على استقرار المنطقة المحيطة باعتبارها أمتدادا للأمن القومي المصري.

وشدد "عبدالمعبود"  على سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كل ربوع مصر، خاصة وأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ساعدت في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية.

يذكر أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالعمل على نقل الخبرات والتجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، وفى ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل»؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، على نحو مستدام

الأشقاء الأفارقة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للتامين الصحي الخبرات المصرية الدكتور محمد معيط وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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