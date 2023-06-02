خلال أسابيع.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن بدء بلاده تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة،عن بدء بلاده في تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة.

جاءت تصريحات "سوناك" في بيان صادر عنه اليوم، عقب لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في كيشيناو بمولدوفا.

وناقش "سوناك" مع الرئيس الأوكراني الوضع على الأرض في أوكرانيا، بجانب كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هجوم أوكرانيا المضاد، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

كما بحث رئيس الوزراء البريطاني خطط بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني علي أن المكان المناسب لأوكرانيا هو في حلف الناتو، مشددا على أن بريطانيا ستدعم تطلعات كييف للانضمام إلى الحلف في السنوات المقبلة.