الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال أسابيع.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن بدء بلاده تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة،عن بدء بلاده في تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين في الأسابيع المقبلة.

جاءت تصريحات "سوناك" في بيان صادر عنه اليوم، عقب لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في كيشيناو بمولدوفا.

وناقش "سوناك" مع الرئيس الأوكراني الوضع على الأرض في أوكرانيا، بجانب كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هجوم أوكرانيا المضاد، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

كما بحث رئيس الوزراء البريطاني خطط بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني علي أن المكان المناسب لأوكرانيا هو في حلف الناتو، مشددا على أن بريطانيا ستدعم تطلعات كييف للانضمام إلى الحلف في السنوات المقبلة.

رئيس الوزراء البريطاني الطيارين العسكريين الأوكرانيين كيشيناو مولدوفا الرئيس الأوكراني

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

وزير البترول يلتقى سفير التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

مصرع مسن وإصابة نجله عقب سقوط شجرة على منزلهما بالمنوفية

أسامة ربيع: 63 سفينة عبرت قناة السويس رغم الطقس السيئ.. والملاحة لم تتأثر

تنفيذ 13 قرارًا لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس