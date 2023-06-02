الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لضم أوكرانيا ودول أخرى.. باريس: توسيع الاتحاد الأوروبي يعد ثورة صغيرة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية لورانس بون في مقابلة، الجمعة، إن توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا وربما عشر دول أخرى هو "ثورة صغيرة".

وقالت بون لإذاعة "أوروبا 1" إن "السؤال ليس ما إذا كان علينا التوسع أو متى السؤال الحقيقي هو كيف" يمكن أن يتم ذلك.
ووزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية،  كانت من أعضاء الوفد الذي رافق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى كيشيناو لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم 47 دولة.

وقالت بون "بوجود عشر دول على لائحة الانتظار ستكون صدمة كبيرة للاتحاد الأوروبي يتعين عليه إدارتها، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمساعدة هذه البلدان على إجراء الإصلاحات اللازمة للسماح بانضمامها، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لوصولها.

- إعادة النظر في سياساتنا وإجراء تغييرات في الميزانيات والمؤسسات


وأوضحت أن "هذا يعني إعادة النظر في سياساتنا وإجراء تغييرات في الميزانيات والمؤسسات، مشيرة إلى أن هذا سيكون عمل العقد المقبل".
ودافعت أيضًا عن أهمية توسع الاتحاد الأوروبي مع الحرب في أوكرانيا.
وقالت إن "روسيا تشن حربا علينا أيضا حرب معلومات مضللة، بأسعار الطاقة، مضيفة أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".
وتابعت أنه في مواجهة هذا الواقع "تقترب أسرة الاتحاد الأوروبي من بعضها".
ورأت أنه يجب "مساعدة البلدان الأضعف بشكل أفضل، موضحة إننا نمنحهم الكثير من الأموال لكننا لا نساعدهم في إدارة أنفسهم. سنفعل الأشياء بشكل مختلف".
وتابعت أن التوسيع "يشبه العمل من أجل التحرك لذلك هو ثورة صغيرة".
وبالإضافة إلى أوكرانيا، حصلت مولدافيا على وضع المرشح الرسمي في يونيو 2022، وتأمل دول أخرى مثل جورجيا أن تكون التالية على القائمة.

لورانس بون توسيع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا اوروبا

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