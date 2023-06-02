الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: لن نسمح بمحاولة خصومنا زعزعة الوضع فى روسيا

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن الخصوم يحاولون زعزعة الوضع داخل روسيا، مشددًا على أنه لن يسمح لهم بذلك.

جاءت تصريحات بوتين خلال اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي.

وتابع الرئيس الرئيس الروسي: "تعلمون أنه في الفترة الأخيرة، في إطار المجلس الرئاسي المختص، تناولت أنا وزملائي قضايا العلاقات العرقية في البلاد، وبالنسبة لروسيا، فإن هذه المسائل بالغة الأهمية، مع مراعاة أن لدينا 190 مجموعة عرقية تعيش في البلد، اليوم سنتناول القضايا نفسها فيما يتعلق بأمن روسيا"، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وخلال الاجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، اقترح بوتين مناقشة تطوير العلاقات بين القوميات والأمن.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتم التعامل مع القضايا نفسها المتعلقة بأمن روسيا، وفي هذه الحالة الأمن السياسي الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي لا يزال خصوم روسيا يبذلونها ويفعلونها من أجل زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد، متابعًا: "يجب أن نفعل أنا وأنت ما في وسعنا لمنعهم من القيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف".

 

وزير الخارجية الأمريكي: الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجى

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي، لافتًا إلى أن موسكو ستعاني من التداعيات.

جاءت تصريحات بلينكن خلال كلمة له بمدينة هلسنكي الفنلندية، اليوم الجمعة، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حاولنا منع حصول حرب أوكرانيا دون جدوى"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقل إلى سياسة الرعب والتخويف، وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، مؤكدًا أن موسكو عملت على دعم أوكرانيا وتعزيز دول الناتو بعد اندلاع الحرب.

وأكد "بلينكن" أن واشنطن متمسكة بحماية كل شبر من أراضي دول الناتو، لافتًا إلى أن الرئيس الروسي فشل بإضعاف هذا الحلف.

الرئيس الروسي بوتين روسيا مجلس الأمن الروسي القوميات

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