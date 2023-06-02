بعد سقوطه أمام طلبة القوات الجوية.. أبرز حوادث تعثر الرئيس جو بايدن

منذ بداية توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، تكررت حوادث السقوط والعرقلة للرئيس الأمريكي جو بايدن في مناسبات وأحداث مختلفة، وتم تصويره عدة مرات إما يتعثر أو يسقط، أو حتى يتلعثم بالكلام أو يسلم على الأشباح.

ونرصد من خلال التقرير التالي، الحوادث التي تكررت على فترات قريبة وآخرها سقوطه علي المنصة خلال حفل تخرج طلاب من القوات الجوية.

- حادث سقوط بايدن علي منصة تخرج طلاب القوات الجوية

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، لحادث سقوط على المنصة خلال مشاركته في تخريج طلاب من القوات الجوية.

وسقط بايدن على ركبتيه أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في كولورادو.

جاء سقوط بايدن عقب إلقاء كلمته خلال حفل التخرج، وكان قد صافح للتو خريجا ويهم بالعودة إلى مقعده، عندما سقط أرضا.

كما سارعت عناصر في سلاح الجو لمساعدته على الوقوف مجددا، وبدا أنه لم يحتج إلى مزيد من المساعدة.

وتعليقا علي سقوطه، أوضح الرئيس الأمريكي إلي أنه تعثر في غرض، الذي بدا بأنه أشبه بكيس رمل أسود صغير.

- اصطدام رأسه بباب الطائرة خلال عودته من حفل التخرج

وبنفس اليوم، وخلال عودته من حفل تخرج طلاب القوات الجوية، تعرض مجددا بايدن لحادث عقب اصطدام رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.

وصدم رأس الرئيس الأمريكي وهو يخرج منها، ونشرت صحيفة The Sun صورة له وهو يضع يده على رأسه، فيما يبدو محاولة منه لتخفيف ألم الصدمة.

- تعثر بايدن خلال زيارة لأحد المزارات في هيروشيما باليابان مايو الماضي

وفي مايو الماضي، كشف مقطع فيديو الرئيس الأمريكي تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتعثر أثناء نزوله من سلم صغير خلال زيارته لليابان لحضور قمة مجموعة السبع .

وأظهر الفيديو بايدن وهو يضطرب في خطواته، أثناء نزوله من سلم صغير في مزار إيتسوكوشيما بمدينة هيروشيما باليابان.

- سقوط بايدن من على دراجته أمام الصحفيين في يونيو الماضي

وفي يونيو 2022، سقط الرئيس الأمريكي من دراجته الهوائية، خلال جولة قرب منزله بولاية ديلاوير الأمريكية.

وعقب قيادته بشكل طبيعي أمام كاميرات التصوير، توقف بايدن بالدراجة أمام تجمع للصحفيين، قبل أن يتعثر ويسقط أرضا.

وتعليقا علي الحاث، قال بايدن للحضور فورا "أنا بخير"، مبررا السقطة بأن قدمه علقت بدواسات الدراجة.

- سقوط بايدن علي سلم الطائرة 3 مرات في مارس 2021

وفي مارس 2021، تعثر الرئيس الأمريكي في منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية أثناء صعوده للتوجه إلى أتلانتا، مرتين وسقط على ركبته، لكنه استعاد توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وأظهر فيديو متداول آنذاك لتعثر بايدن، وانزلاق قدمه أكثر من مرة، الأمر الذي تسبب في إصابته بركبته، حيث لم يستطيع المشي عليها بشكل سليم وأوضح الفيديو حركتة التي كانت دليل على ذلك.