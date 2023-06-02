الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حياة كريمة" تواصل جهودها بالجيزة لإنشاء المشروعات وتطوير قدرات البنية التحتية (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان حياة كريمة تواصل جهودها بمحافظة الجيزة في إنشاء المشروعات وتطوير قدرات البنية التحتية للقرى.

وأشار التقرير، إلى أن حياة كريمة ما زالت تواصل جهودها بمحافظة الجيزة في إنشاء المشروعات لرفع وتطوير قدرات البنية التحتية والأساسية بكافة القطاعات المختلفة، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب.

 وأشار إلى أن "حياة كريمة" تعد بمثابة قاطرة إنقاذ غيرت حياة أكثر من مليون مواطن بمركز الصف وأطفيح، وتغيير واقع الحياة إلى الأفضل، ومواكبة الجهود التنموية بكافة القطاعات بالدولة.

- "حياة كريمة" من أعظم المشروعات خلال القرن الـ21

 

وقال محمد يحيى، متطوع في مبادرة حياة كريمة بالجيزة، دورنا يتضمن حلقة الوصل بين المسئولين عن المشروع بمبادرة حياة كريمة وأرض الواقع، حيث إننا نعمل على مساعدة أهالينا بالمحافظة لخروج المشروع في أفضل صوره.

وأضاف يحيى، أن مبادرة حياة كريمة من أعظم المشروعات التي قدمت في القرن الـ 21، معقبًا: "نتشرف بأننا متطوعون في خدمة هذا المشروع، ونأمل أن يستكمل على أكمل وجه.

فيما قال محمد عيسى، مدير مركز شباب الودي بمحافظة الجيزة، إن المركز يقدم ملعب خماسي لكرة القدم، ومكتبة، وتنس طاولة، وبلياردو، ولدينا ألعاب للأطفال الصغار.

حياة كريمه تواصل جهودها الجيزة إنشاء المشروعات تطوير قدرات البنية التحتية

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