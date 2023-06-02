الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتفالات مستمرة فى الأردن بمناسبة زفاف ولى العهد

زفاف ولي العهد
زفاف ولي العهد

كشفت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» عن أن الاحتفال بزفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني، على الأميرة رجوة الحسين، لا يزال مستمرا في الشوارع الأردنية حتى الآن.

وقالت مراسلة القناة: حفل زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني كان جميلا، وكانت هناك تفاصيل بسيطة لفتت انتباه الإعلام والمشاهدين والجمهور، أولها التاج الذي ترتديه الأميرة رجوة الحسين، حيث كُتب عليه رجوة من الله والتي قالتها مسبقا الملكة رانيا في حفل الحناء، ومن ثم، فقد أصبحت هذه العبارة حقيقة. 

- لقب ملكى لزوجة ولى العهد

وأضافت، بعد مراسم حفل الزفاف في قصر زهران تم الإنعام على زوجة ولي العهد بلقب سمو الأميرة رجوة الحسين، بعدها كان هناك الموكب الأحمر الذي كان الجمهور في انتظاره بالآلاف من أجل تحية ولي العهد وزوجته، لافتة إلى أن الاحتفالات مستمرة، فقد كان الحدث فريدًا ومهيبًا وأظهر طبيعة الشارع والمجتمع الأردني.

وكشفت عن أنه سيكون هناك حفل للفنان الإماراتي حسين الجسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة زفاف ولي العهد، بالإضافة إلى وجود مبادرات يقوم بها المواطنون، مثل مأدبة غداء وعشاء احتفالا بالزفاف، كما أن العشائر الأردنية ما زالت تحتفل أيضًا، كما أعلن عدد من المؤسسات غير الربحية عن إقامة احتفالات غنائية.

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