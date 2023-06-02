السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع السيطرة على حريق أحد مصانع الورق

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي تعرض له أحد مصانع العاملة في إنتاج الورق بمنطقة الصناعات التابعة لجهاز مدينة بني سويف الجديدة، وأسفر عن احتراق كمية من خامات الورق المستخدمة في الإنتاج، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتوجّه السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لموقع المصنع، حيث أشرف على أعمال إطفاء الحريق، الذي شب في مخزن الورق بعيدًا عن خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث قامت أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء بالتعامل مع الحريق وإخماده، وتم الدفع بسيارات إسعاف ولوادر، وجارِ تبريد موقع الحريق وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أية أجزاء مشتعلة بالمنطقة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه فور تكليف المحافظ في هذا الشأن، تم التحرك إلى موقع المصنع، وفصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي "كإجراء احترازي" واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف ومعدات الوحدة المحلية لقرية بياض العرب، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمناطق أخرى سواء داخل أقسام وعنابر الإنتاج بالمصنع أو منشآت ومصانع مجاورة.

ورافق السكرتير العام المساعد علاء عيد، مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ومحمد عثمان رئيس قرية بياض العرب، ومسؤولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة والحماية المدنية والإسعاف.