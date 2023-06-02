الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "مشروعك"..

15 مليون جنيه لتنفيذ 42 مشروعًا خلال مايو بالمنوفية

مشاريع مشروعك
مشاريع مشروعك

 قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر مايو الماضي بلغ 84 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 42 مشروعًا بتمويل أكثر من 15 مليون جنيه. 

كما أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، إلى الاستمرار في توفير التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" وذلك في إطار دعم خطة الدولة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

كما وجّه محافظ المنوفية، القائمين على البرنامج بضرورة التوسع فى تكثيف الحملات التوعوية، لا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

و أكد محافظ المنوفية، أن الهدف من "مشروعك" توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف إعداد جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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