تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة، و93 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع، 344 شاحنة، و82 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 403 شاحنات، و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AMIDALA وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين "أمل" و"القاهرة"، بينما تغادر 3 سفن وهم بوسيدون اكسبريس، الحرية 1 والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين بوسيدزن اكسبريس والحرية 2 وغادر السفينتين أمل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع، و260 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم، رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي "سينا" و"آيلة" و"بريدج"، وسجلّت موانئ الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانئها.