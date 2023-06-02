وفاء على: ملف الطاقة نقطة مضيئة فى الحلم المصرى (فيديو)

تحدثت الدكتورة وفاء علي، خبيرة أسواق الطاقة، عن اكتشاف للغاز بمنطقة الدلتا، قائلة إن ملف الطاقة يمثل نقطة مضيئة في الحلم المصري بإنتاجها والوصول إلى عناصر القوى الشاملة.

وأضافت «علي»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر تلعب دورًا كمركز إقليمي في إنتاج الطاقة، وأصبحت رقما مهما في معادلة الطاقة الدولية، وهذه الاكتشافات علامة فارقة ستظل مضيئة في نهج هذه الصناعة وتاريخها.

وتابعت: «هذا دليل على النهج الاستراتيجي التكتيكي المتميز الذي وضعته مصر في ملف هذه الصناعة، لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية».

استراتيجية قائمة على تأمين إمدادات الطاقة

وأوضحت خبيرة أسواق الطاقة أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قائمة على تأمين إمدادات الطاقة، وتنوع الطلب وإدارته، وأيضًا ضمان الاستدامة، وأثبتت للعالم كله ضمان الموثوقية والاعتمادية على السوق المصرية في هذا الحلم.

وواصلت: «ليس غريبًا أن تنضم الاستثمارات والشركات وشركاء النجاح إلى السوق المصرية في اكتشافات الغاز، خاصة أن المناطق مبشرة وشهدت اكتشافات من قبل"، لافتة إلى أن ملف الغاز أداة ثقل سياسية واجتماعية واقتصادية.