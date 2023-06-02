الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص الفيلات والمساكن بالتجمع الخامس

جريدة الدستور

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (عامل زراعى- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بسرقة (هاتف محمول) من داخل فيلا ملك (أحد الأشخاص– بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأسلوب المغافلة وذلك خلال قيامه بأعمال الزراعة بحديقة الفيلا المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (سيدة وشخصين) لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بأسلوب المفتاح المصطنع.. كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بمسكن أحدهم وقرروا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وضبط (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزته مبلغ مالي "عملات أجنبية"، وبمناقشته عن مصدره أقر بسرقته من الشركة محل عمله بدائرة القسم

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