تفاصيل اعتماد "مركزى المستحضرات البيطرية" من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية.

وقال الدكتور سمير عبدالمعز، مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية الحيوية، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اعتمدتنا كمعمل مرجعي لمنطقة الشرق الأوسط، معقبًا: "تم العمل على الملف الخاص بنا لفترة طويلة حتى تم قبوله من المنظمة، واعتماد المعمل".

وأضاف عبدالمعز، خلال تصريحاته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "حصلنا على الأيزو عام 2006، وهذا سهل الأمر علينا أن نصبح معملًا مرجعيًا".

المعمل يمتلك مجموعة من أحدث الأجهزة المتخصصة

فيما قالت الدكتورة هيام فاروق، رئيس وحدة الزرع النسيجي قسم معايرة لقاحات الدواجن الحية، إن المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية يدخل إليه جميع اللقاحات الموجودة بالبلد سواء محلية أو مستوردة، حيث يتم معايرتها وتسجيلها.

وأوضحت فاروق أن المعمل يمتلك مجموعة من أحدث الأجهزة المتخصصة في مجال الرقابة على الأدوية والمستحضرات البيطرية، إلى جانب الكوادر الفنية المدربة جيدًا من الأطباء البيطريين.