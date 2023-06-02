الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصين: استمرار الأزمة فى أوكرانيا يهدد منشآت كييف النووية

جريدة الدستور

قالت الخارجية الصينية إن استمرار الأزمة في أوكرانيا يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة وأمن منشآت كييف النووية.

وأضافت، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها، اليوم الجمعة: "نعارض أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين تايوان ودول أخرى"، موضحة أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان ينتهك مبدأ "صين واحدة".

ودعت الصين، روسيا وأوكرانيا إلى تجنب أي أعمال من شأنها أن تهدد المواقع النووية.

وقال نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الأطراف المعنية للالتزام بروح الإنسانية والعلم والتفكير السليم والتعاون، والتمسك الصارم باتفاقية الأمن النووي وغيرها من الوثائق القانونية الدولية ذات الشأن"، داعيًا إلى "تجنب أي أعمال من شأنها أن تمثل خطرا على أي مواقع نووية، وبذل قصارى الجهود لتفادي مثل هذه الحوادث".

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